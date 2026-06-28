https://news.day.az/economy/1844601.html Парламент Омана обсудит проект соглашения с Азербайджаном Проект "Соглашения между Правительством Султаната Оман и Правительством Азербайджанской Республики об устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы" будет обсуждаться в парламенте Омана.
Парламент Омана обсудит проект соглашения с Азербайджаном
Проект "Соглашения между Правительством Султаната Оман и Правительством Азербайджанской Республики об устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы" будет обсуждаться в парламенте Омана.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сообщает Оманское информационное агентство.
Обсуждение состоится на завтрашнем заседании парламента.
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