Парламент Омана обсудит проект соглашения с Азербайджаном

Проект "Соглашения между Правительством Султаната Оман и Правительством Азербайджанской Республики об устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы" будет обсуждаться в парламенте Омана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сообщает Оманское информационное агентство.

Обсуждение состоится на завтрашнем заседании парламента.