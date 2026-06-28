Названы лучшие модели китайского автопрома
J.D. Power перечислил 30 авто китайского производства, которые не ломаются. Рейтинг качества автомобилей составлен на основе опроса 14 тыс. владельцев 127 моделей, которые были приобретены с июля 2025 по февраль 2026 года. Исследование охватило 218 параметров в девяти категориях, по итогам которых был рассчитан коэффициент PP100 - число проблем на 100 автомобилей.
Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, среди брендов лучший результат показали Land Rover (200 PP100), Cadillac (203 PP100) и Volvo (206 PP100), далее расположились Porsche, Lexus, Dongfeng-Honda, Chery (213 PP100) и Geely (214 PP100).
В список также вошли GAC-Honda, Changan, Jetour, GAC-Toyota, Mercedes-Benz, Haval, Tank, Buick, Roewe, SAIC-Volkswagen и Changan-Mazda.
В сегменте компактных седанов лучшим признан Changan Eado Plus, второе и третье места заняли Roewe i5 и MG 5.
Среди компактных седанов дороже - Toyota Levin и Changan Eado Max. В среднеразмерном классе лидируют Volkswagen Bora, Volkswagen Golf и Geely Emgrand (поколение V). Среди бизнес-седанов отмечены Volkswagen Passat, Honda Inspire, а также Chery Arrizo 8 и Arrizo 8 Pro.
В категории компактных кроссоверов победили Geely Coolray и Changan CS35 Max; среди более дорогих - Changan CS55 Plus (Uni-S) и Lynk & Co 06.
В эконом-классе среднеразмерных кроссоверов лучшими стали Changan CS75 Pro, Chery Tiggo 7 Plus, Geely Cityray и Jetour X70 Plus; в более дорогом сегменте - Chery Tiggo 8 Plus, Volkswagen Tharu и Volkswagen T-Roc.
Среди семейных кроссоверов отмечены Chery Tiggo 9, Toyota RAV4 и GAC GS8. В классе компактных минивэнов победил Wuling Hongguang V, среди среднеразмерных - GAC M6 и GAC M8, а среди крупноразмерных - Honda Odyssey.
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