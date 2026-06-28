Sony удалит более 500 фильмов из PS Store

Sony удалит из PlayStation Store более 500 цифровых фильмов и сериалов, распространявшихся по лицензии StudioCanal. Доступ к этому контенту будет прекращен с 1 сентября из-за истечения лицензионных соглашений.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает IGN.

Под удаление попали 551 фильм и сериал, среди которых "Терминатор 2", "Вспомнить все", "От заката до рассвета", "Скалолаз" и "Опасные умы". Полный перечень затронутых произведений опубликован на официальном сайте PlayStation.

В уведомлении Sony говорится, что приобретенный пользователями контент перестанет поддерживаться и будет удален из библиотек. В качестве причины компания указала действующие лицензионные соглашения с правообладателем. Информации о возврате средств, компенсациях или альтернативных вариантах доступа к фильмам в сообщении не приводится.

Несмотря на оплату контента, пользователи, как правило, приобретают не право собственности, а лицензию на доступ, действие которой определяется условиями соглашений между платформой и правообладателями. При прекращении таких соглашений доступ к цифровым товарам может быть ограничен или полностью прекращен.

Sony не впервые удаляет цифровые фильмы и сериалы из PlayStation Store. В декабре 2023 года компания исключила из аккаунтов пользователей купленные телешоу Discovery. Решение вызвало недовольство среди тех, кто рассчитывал сохранить права на приобретенный контент.

В ответ Sony изменила свою позицию, отказавшись от удаления телешоу Discovery. Компания объяснила это обновленными лицензионными соглашениями и пообещала предоставить доступ к контенту Discovery на 30 месяцев, срок которого истек в июне 2026 года.