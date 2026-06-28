https://news.day.az/politics/1844593.html Депутаты Милли Меджлиса совершат визит в Украину Руководитель рабочей группы Милли Меджлиса по межпарламентским связям с Украиной Алибала Магеррамзаде и член группы Эркин Гадирли 29 июня отправятся с визитом в Киев. Как передает Day.Az, об этом сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.
Депутаты Милли Меджлиса совершат визит в Украину
Руководитель рабочей группы Милли Меджлиса по межпарламентским связям с Украиной Алибала Магеррамзаде и член группы Эркин Гадирли 29 июня отправятся с визитом в Киев.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.
В рамках визита, который состоится по приглашению сопредседателя депутатской группы Верховной Рады Украины по межпарламентским связям с Азербайджаном Володимира Крейденко, будет проведен ряд встреч. На встречах состоится обмен мнениями о развитии межпарламентских связей между двумя странами.
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