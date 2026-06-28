Депутаты Милли Меджлиса совершат визит в Украину

Руководитель рабочей группы Милли Меджлиса по межпарламентским связям с Украиной Алибала Магеррамзаде и член группы Эркин Гадирли 29 июня отправятся с визитом в Киев.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

В рамках визита, который состоится по приглашению сопредседателя депутатской группы Верховной Рады Украины по межпарламентским связям с Азербайджаном Володимира Крейденко, будет проведен ряд встреч. На встречах состоится обмен мнениями о развитии межпарламентских связей между двумя странами.