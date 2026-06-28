Microsoft снизила требования к Windows 11

Microsoft пересмотрела рекомендации по объему оперативной памяти для компьютеров с Windows 11.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Windows Latest, теперь для большинства повседневных задач компания считает достаточными 8 ГБ ОЗУ вместо ранее рекомендуемых 16 ГБ.

Согласно обновленным рекомендациям, такого объема памяти хватит для работы с браузером, офисными программами и другими стандартными приложениями. В то же время требования к устройствам с поддержкой функций искусственного интеллекта Copilot+ остались без изменений - для их полноценной работы по-прежнему рекомендуется не менее 16 ГБ оперативной памяти.

Кроме того, журналисты обратили внимание, что Microsoft удалила из своего официального блога прежнюю рекомендацию оснащать игровые компьютеры 32 ГБ оперативной памяти.

Изменения совпали по времени с выходом новых моделей Surface Pro и Surface Laptop, оснащенных 8 ГБ ОЗУ. Эти устройства не поддерживают возможности Copilot+, что может свидетельствовать о намерении компании четко разделить обычные компьютеры и модели, ориентированные на работу с ИИ-функциями.