Арагчи сделал заявление по Ормузскому проливу

В соответствии с достигнутыми договоренностями управление Ормузским проливом находится в зоне ответственности Ирана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи на совместной пресс-конференции в Ираке со своим иракским коллегой Фуадом Хусейном.

По словам Арагчи, после устранения существующих препятствий обеспечение управления Ормузским проливом и его полное открытие для морского судоходства является обязанностью Ирана. Он отметил, что в настоящее время в этом направлении уже принимаются соответствующие меры.

"Реализация этого механизма полностью возложена на Иран, и ни одна страна или другая структура не несет за это ответственности", - подчеркнул он.

Министр добавил, что любые попытки предпринять действия, противоречащие существующим договоренностям, или любое вмешательство лишь приведут к дальнейшему осложнению ситуации, задержке нормализации обстановки в Ормузском проливе и росту напряженности в регионе.

"Я призываю все стороны уважать достигнутые договоренности, воздерживаться от любого вмешательства в процесс управления Ормузским проливом и создать условия для реализации соглашений в предусмотренном ими формате", - заявил Арагчи.

Иранский министр также сообщил, что Тегеран положительно оценивает предложение главы МИД Ирака Фуада Хусейна о начале переговоров между Ираном, Ираком и государствами - членами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. По его словам, Иран готов к всестороннему сотрудничеству с правительством Ирака для продвижения этой инициативы.