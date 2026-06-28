В Агдере произошло серьезное ДТП

Установлены личности пострадавших в ДТП на территории села Венгли Агдеринского района.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это Гасанова Хаджар Али гызы (1989 г.р.), Иманова Раида Бахтияр гызы (1984 г.р.), Бабаева Минара Эльнур гызы (2011 г.р.), Иманов Гусейн Парвиз оглу (2018 г.р.) и Гаджиева Наргиз Амрах гызы (1966 г.р.).

По факту проводится расследование.

14:39

В связи с ДТП, произошедшим в Агдеринском районе, 28 июня 2026 года примерно в 09:30 5 человек - 3 женщины и 2 мужчин - были госпитализированы в отделение скорой медицинской помощи Бардинской центральной районной больницы.

Как сообщили АПА в TƏBİB, пациентам, получившим различные телесные повреждения, была оказана необходимая медицинская помощь, передает Day.Az.

В настоящее время их лечение продолжается, состояние стабильное.

12:00

В Агдеринском районе произошло серьезное ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, микроавтобус марки "Mercedes" столкнулся с легковым автомобилем марки "Нива". В результате аварии имеется много пострадавших.

В настоящее время пострадавших эвакуируют в больницы автомобилями скорой медицинской помощи.

По факту проводится расследование. Причина аварии и число пострадавших уточняются.