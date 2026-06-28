В США заявили о завершении операции по нанесению ударов по Ирану

Военная операция США по нанесению ударов по целям в Иране завершена.

Как передает Day.Az, об этом в соцсети X сообщила журналист телеканала Fox News Дженнифер Гриффин со ссылкой на американского представителя в сфере обороны.

Других подробностей о результатах операции или пораженных объектах ее собеседник не привел.

Ранее CENTCOM подтвердил, что ВВС США нанесли удары по Ирану в районе Ормузского пролива. Уточнялось, что Вашингтон принял такое решение после того, как Тегеран нарушил перемирие, атаковав танкер M/T Kiku возле Ормузского пролива. Американская авиация атаковала объекты военной разведки, системам связи, позициям противовоздушной обороны, складам беспилотников и средствам постановки морских мин.