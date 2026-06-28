Диаспора против Армении: кто пытается сорвать мир с Баку из коридоров Вашингтона

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Таки есть одна сцена, которую стоит держать в голове, разбирая то, что происходит сейчас с армянской политикой. Площадь Франции в Ереване. Ночь. Двое молодых дашнакцаканов в третий раз пытаются водрузить тряпку сдохшего "а̶р̶ц̶а̶х̶а̶" на то место, откуда его трижды убрала мэрия собственного города. Их задерживают. Тетрисная тряпка лежит на асфальте. А в это самое время - за океаном, в мраморных коридорах Капитолия, люди в дорогих костюмах продвигают "резолюцию" о "безопасном возвращении армян в Карабах". Двое под стражей в Ереване. Лоббисты с папками - в Вашингтоне. Один народ, два мира, и между ними - пропасть шириной в тридцать лет несбывшегося реванша.

Именно на этом фоне произошло то, чего армянская политика не знала никогда. Действующий премьер-министр суверенного государства вышел к журналистам и назвал деятельность собственного этнического лобби в Конгрессе США "авантюрой" - открыто, без дипломатических смягчений, без ритуальных оговорок о "братской диаспоре". Никол Пашинян не использовал эвфемизмы. Он сказал прямо: то, что делает АРФД в Вашингтоне, - это попытка реанимировать "Карабахское движение", которое сам армянский народ отверг на выборах, и это создает для Армении дополнительные риски.

Подобное случается редко. Почти никогда. Чтобы лидер государства публично обвинил сборище ублюдков, десятилетиями позиционирующую себя как "щит армянской нации", в том, что оно эту нацию подставляет.

Что именно затеяло дашнакское лобби в Вашингтоне? При поддержке лобби АРФД Конгресс США намерен принять заявление о безопасном возвращении армян в Карабах. По сути, как заявил сам Пашинян, это означает "продолжение Карабахского движения". Конгрессмены ставят подписи, сенаторы берут слово, аппарат гудит - и все это во имя территории, которая де-юре и де-факто является частью Азербайджана. Во имя нарратива, который Армения, по словам собственного премьера, обязалась похоронить.

Ереван на пути подписания соглашения с Баку. Армянское государство говорит: карабахская страница закрыта. Мы оставляем вас в покое. Вы оставляете нас в покое. Ни реванша, ни "исторической справедливости", ни права на чужую территорию. А в это время организация, которая называет себя "голосом армянской нации", бежит в Вашингтон и пытается через чужой парламент уничтожить то, что подписало ее собственное государство.

Чей интерес она представляет?

Она представляет интерес тех, для кого мир - это катастрофа. Для кого окончание конфликта означает потерю смысла существования, потерю денег, потерю влияния и потерю права вечно говорить от имени чужой боли.

Это не "голос нации". Это тупая, мерзкая политическая секта, которая паразитирует на трупе старой войны. Она не защищает армян. Она охраняет свою кормушку.

Пока в Армении люди считают каждую копейку и каждую жизнь, в Глендейле и Париже собирают донаты, проводят конференции и позируют рядом с конгрессменами, объясняя, почему армянскому государству "еще рано" иметь нормальное будущее.

Они требуют, чтобы Армения осталась вечной осажденной крепостью. Не потому, что это спасает армян. А потому, что только в роли вечной крепости они могут оставаться ее "защитниками".

Они не хотят, чтобы реальность пошевелилась. Потому что если реальность пошевелится, если Армения начнет жить как нормальная страна, их роль "голоса нации" превратится в то, чем она и является на самом деле: в голос кучки людей, которые давно живут в другой стране и считают себя вправе решать за тех, кто остался.

Это не солидарность, а самый циничный вид колониализма - колониализм диаспоры над собственной родиной.

Пашинян сказал: мы оставляем вас в покое. Это был акт государственного взросления.

А "голос нации" закричал из-за океана: нет, мы не позволим вам повзрослеть. Мы найдем американских политиков, которые заставят вас продолжать играть в нашу старую игру.

Чья это нация? Эта организация не представляет Армению. Она представляет тех, кому Армения нужна только мертвой или вечно воюющей. Потому что только тогда она им еще зачем-то нужна.

Ответ уже дан - и дан не аналитиками, не экспертами, не Баку. Дан армянским народом на избирательных участках. Партия Пашиняна "Гражданский договор" набрала 49,81% голосов - 727 160 избирателей. На втором месте оказался блок "Сильная Армения" с 23,29%, третьим - блок "Армения" под руководством Роберта Кочаряна с 9,94%. Партия мира взяла почти половину страны. Партии реванша и возврата - вместе - набрали вдвое меньше. Пашинян назвал это "исторической победой, которая обеспечит вечность и развитие Армении".

Пашинян произнес слова, которые в армянской политике до него не решался произносить никто. На 8-й внеочередной конференции партии "Гражданский договор" он прямо заявил: "Карабахское движение" было лишь "рычагом, препятствующим созданию Республики Армения", "геополитической ловушкой, которая пришла к логическому концу". Не поражение, не капитуляция - ловушка, расставленная самой же армянской политической культурой, питавшейся мифом о возможности удержать то, что никогда не могло быть удержано военной силой. Тридцать лет Армения воевала за территорию, которая экономически истощала страну, дипломатически изолировала ее и стратегически обескровливала армию. Политолог Микаэл Золян констатировал: большинство армян не хотят продолжать борьбу за Карабах, хотя и не готовы говорить об этом публично. Пашинян сказал это публично - и победил на выборах.

Теперь о тех, кто ведет "борьбу" из Лос-Анджелеса и Вашингтона. АРФД - партия с богатой историей и печальной современностью. По мнению Збигнева Бжезинского, армянское лобби является одним из наиболее эффективных этнических лобби в Америке. Это правда. Десятилетиями дашнакское лобби демонстрировало виртуозное умение работать с Конгрессом. В 1992 году была принята 907-я поправка, запрещавшая оказание помощи Азербайджану - принятая под давлением армянского лобби. Лоббисты умеют добиваться своего. Проблема в том, чего именно они добиваются. Резолюция "о безопасном возвращении армян в Карабах" - это провокация, облаченная в язык прав человека.

Картина последних дней - почти гротескная. В Ереване уже несколько дней идет борьба за установку арцахской тряпки: ночью задержали двух представителей "Дашнакцутюн". Три дня по указанию мэрии Еревана с площади Франции снимается тряка дохлой террористической хунты, установленный там гражданами в 2022 году. Члены молодежного движения АРФД всякий раз возвращали тряпку на место. После того как тряпка был снята в третий раз, при попытке вернуть его были задержаны два члена движения. Параллельно - в Вашингтоне лобби продавливает "резолюцию". Один народ - две реальности, два времени, два мира.

Именно здесь проходит подлинный разлом. Не между Арменией и Азербайджаном - этот разлом сужается. А между Арменией, которая живет здесь и сейчас, выбирает мир, строит страну, - и диаспорой, которая живет воспоминаниями о территории, потерянной три года назад. Диаспорная политика - это политика без последствий для тех, кто ее проводит. За провал очередной авантюры заплатит не лоббист из Глендейла. Заплатит крестьянин из Сюника, инженер из Гюмри, студент из Еревана.

Пашинян заявил, что любые попытки продолжить Карабахское движение будут считаться попыткой втянуть народ Армении в новую авантюру. Именно таковы сенатские "резолюции о возвращении армян в Карабах" при нынешних реалиях: ни одна резолюция Конгресса США не отменит результатов сентября 2023 года. Зато любая такая резолюция поднимет температуру переговоров, осложнит нормализацию армяно-азербайджанских отношений и подбросит дров в костер того самого "зеркального" дискурса.

Пашинян остановил "Карабахское движение" внутри Армении. Удержит ли он этот курс под давлением диаспорного лобби, которое обладает серьезным влиянием в западных столицах, - вопрос открытый. Но одно можно утверждать без сомнений: впервые за десятилетия армянский политик нашел в себе силы сказать вслух то, что давно понимали все - война проиграна, территория утрачена, нарратив реванша ведет в никуда. За это его переизбрали большинством.

Тех, кто с улиц Лос-Анджелеса и коридоров Капитолия пытается перечеркнуть этот выбор, - никто не избирал.