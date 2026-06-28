Рафаэль Физиев после победы в главном бою турнира UFC Fight Night Baku рассказал, как тяжело его отец переживал за него перед поединком.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, об этом победитель главного боя заявил на пресс-конференции.

"Отец очень переживал за меня. Было видно, что он сильно нервничал, почти не спал и постоянно курил. Обычно он не слишком разговорчив, а перед этим боем особенно замкнулся. Думаю, за неделю он выкурил несколько пачек сигарет. Но все это время он был рядом и поддерживал меня", - сказал Физиев.

Отдельно боец рассказал о сложном эпизоде в конце первого раунда, после которого у него возникли серьезные проблемы со зрением.

"В конце первого раунда я практически перестал видеть левым глазом. Последний джеб соперника пришелся прямо в глазное яблоко. Когда я открывал глаз, у меня все двоилось, троилось, изображение расплывалось, поэтому приходилось держать его закрытым. Сейчас зрение уже постепенно восстанавливается, но тогда я почти ничего не видел", - отметил он.

По словам Физиева, вернувшись в угол, он сразу сообщил секундантам о проблеме и понимал, что впереди остаются еще четыре раунда.

"Я сказал секундантам, чтобы они сделали все возможное, потому что левым глазом ничего не видел. Думал: неужели мне придется провести весь оставшийся бой так? Тогда решил действовать проще. Понял, что если выполню удар с разворота, мне не придется долго целиться - нужно просто поймать момент. В итоге именно этот удар достиг цели", - заявил Рафаэль Физиев.