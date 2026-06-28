США ударили по целям в Иране в ответ на нападение на танкер

Вооруженные силы США начали новую серию ударов по Ирану в ответ на нападение на коммерческий танкер.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступил журналист портала Axios Барак Равид.

"Как сообщил американский чиновник, вооруженные силы США наносят удары по иранским целям в районе Ормузского пролива в ответ на иранскую атаку, совершенную сегодня утром на коммерческий танкер", - написал он в X.

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило нанесение новых ударов по нескольким военным объектам на территории Ирана по распоряжению президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в сообщении командования.

По данным CENTCOM, удары стали ответом на новую атаку Ирана на коммерческое судно. По утверждениям командования, утром 27 июня беспилотник-камикадзе поразил танкер M/T Kiku под флагом Панамы, перевозивший более 2 млн баррелей нефти вблизи Ормузского пролива. Американская авиация нанесла удары по объектам военной разведки, системам связи, позициям противовоздушной обороны, складам беспилотников и средствам постановки морских мин.

В командовании добавили, что проход коммерческих судов через Ормузский пролив продолжается, а силы США сохраняют готовность к дальнейшим действиям.