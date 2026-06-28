Нетаньяху планирует создать широкое национальное правительство после выборов

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в ходе пресс-конференции заявил, что намерен сформировать широкое национальное правительство по итогам предстоящих осенью 2026 года парламентских выборов.

"Я намерен сформировать широкое национальное правительство", - сказал Нетаньяху. "Это - не левое правительство, которое будет зависеть от арабских партий. Только так мы сможем достичь согласия между собой", - добавил он, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

15 июня Нетаньяху заявил, что будет участвовать в предстоящих парламентских выборах и намерен одержать на них победу, чтобы сформировать и возглавить следующее правительство Израиля. До этого президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу ABC выразил сомнение в том, что Нетаньяху захочет баллотироваться на новых выборах.

Нетаньяху впервые стал премьер-министром Израиля в 1996 году. Он шесть раз формировал кабмин по итогам выборов, пост премьер-министра он ранее занимал с 1996 по 1999 и с 2009 по 2021 год, срок его нынешних полномочий начался в конце 2022 года. В общей сложности он провел во главе правительства свыше 18 лет - больше любого политика в 78-летней истории Государства Израиль.

Нынешнее правительство Израиля было сформировано в конце 2022 года по итогам парламентских выборов, состоявшихся в ноябре того же года. Коалиция создана вокруг правой партии "Ликуд", которую возглавляет 76-летний Нетаньяху. В состав кабмина вместе с ней входят крайне правые и ультраортодоксальные политические силы.

Срок полномочий Кнессета (парламент Израиля) составляет четыре года. По плану следующие парламентские выборы в стране должны состояться 27 октября 2026 года, если парламент не будет распущен досрочно. Однако в мае из-за разногласий внутри коалиции был инициирован процесс самороспуска Кнессета, законопроект об этом уже был одобрен в первом чтении. В случае роспуска парламентские выборы могут пройти на несколько недель раньше, но точная дата не определена.