Во Франции зафиксирован резкий рост смертности

Во Франции на фоне аномальной жары зафиксирован резкий рост смертности.

По данным национальной службы общественного здравоохранения Santé publique France, с 24 июня число умерших превысило среднестатистические показатели примерно на тысячу человек, передает Day.Az со ссылкой на Le Parisien .

Согласно информации ведомства, в период с 24 по 26 июня ежедневное количество смертей увеличилось с привычных 900-1000 до 1200-1400 случаев. Почти 85% погибших - люди старше 65 лет. Наиболее заметный рост смертности наблюдается среди пожилых, находившихся дома, особенно в Париже и его окрестностях.

Глава отделения неотложной помощи парижской больницы имени Жоржа Помпиду Филипп Жювен предупредил, что медики ожидают новых трагических случаев.

"Завтра мы снова обнаружим людей, лежащих в коме у себя дома", - заявил он.

По словам врача, многие пожилые пациенты умирают еще до приезда скорой помощи, которая работает с предельной нагрузкой, а приемные отделения больниц переполнены. Он также отметил, что в начале недели социальные службы начнут обходить подопечных пенсионеров, и тогда число выявленных жертв может увеличиться.

Официальные данные о количестве погибших от жары пока не опубликованы. Однако министр здравоохранения Франции Стефани Рист уже подтвердила, что смертность превысила сезонную норму.

В стране продолжается 11-дневная волна экстремальной жары. По оценкам специалистов, она может оказаться тяжелее знойного лета 2003 года, а температура воздуха в ряде регионов превысила отметку в +40°C.