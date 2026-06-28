Какой будет погода в Азербайджане в понедельник? - ПРОГНОЗ
29 июня в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, временами будет пасмурно, однако в целом осадков не ожидается.
Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, утром в отдельных районах возможен кратковременный небольшой дождь. Юго-западный ветер утром сменится умеренным северо-западным.
Температура воздуха в столице ночью составит 17-20 градусов тепла, днем - 23-28 градусов. Атмосферное давление достигнет 761 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 55-65%.
В большинстве районов Азербайджана также ожидается преимущественно сухая погода. Вместе с тем днем в отдельных горных и предгорных районах возможны кратковременные дожди, местами интенсивные, с грозами и градом. Ночью и утром в некоторых горных районах прогнозируется туман. Будет дуть западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 16-20 градусов тепла, днем - 27-32 градуса, в горах ночью - 8-13 градусов, днем - 16-21 градус, местами воздух прогреется до 25-28 градусов.
Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az
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