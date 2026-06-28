https://news.day.az/world/1844571.html Удары молнии по Эйфелевой башне - ВИДЕО В социальных сетях появились впечатляющие кадры, запечатлевшие удары молнии по Эйфелевой башне в Париже вечером 27 июня. Day.Az представляет вниманию читателей эти видео:
Удары молнии по Эйфелевой башне - ВИДЕО
В социальных сетях появились впечатляющие кадры, запечатлевшие удары молнии по Эйфелевой башне в Париже вечером 27 июня.
Day.Az представляет вниманию читателей эти видео:
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