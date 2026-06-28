Евросоюз выделил помощь Венесуэле после землетрясения

Европейский союз выделил 5 миллионов евро на оказание помощи Венесуэле, пострадавшей в результате разрушительных землетрясений.

Как передает Day.Az, об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас на своей странице в социальной сети X.

По ее словам, Евросоюз активировал механизм гражданской защиты, в рамках которого несколько государств-членов оперативно направили в Венесуэлу поисково-спасательные группы, пожарных и медицинский персонал.

Каллас также отметила, что поддержку спасательной операции оказывает спутниковая система ЕС Copernicus, позволяющая оперативно оценивать ситуацию и координировать доставку помощи в наиболее пострадавшие районы.

Напомним, вечером 24 июня в Венесуэле произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 с интервалом менее одной минуты. Они стали одними из сильнейших в истории страны за последнее столетие.

По последним данным, число погибших достигло 1430 человек. Кроме того, без жилья остались 3142 семьи, для которых власти организовали временные пункты размещения и оказывают необходимую помощь.

Как сообщила уполномоченный президента Венесуэлы Делси Родригес, медицинские бригады уже провели свыше 12 тысяч выездных консультаций в пострадавших районах, а более 5 тысяч человек получили помощь в пунктах первичного медицинского осмотра.