В Бахрейне поврежден жилой дом после удара Ирана

Жилой дом в бахрейнской провинции Мухаррак получил повреждения в результате удара со стороны Ирана.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Министерство внутренних дел Бахрейна на своей странице в социальной сети X.

В ведомстве уточнили, что в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время на месте происшествия работают профильные службы, которые оценивают ущерб и проводят необходимые мероприятия.

Тем временем в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили, что нанесли ответные удары по ключевым объектам американской инфраструктуры в Кувейте и Бахрейне.

В заявлении КСИР также говорится, что нарушение режима прекращения огня противоречит ирано-американскому меморандуму и может привести к полному прекращению дипломатического процесса. Кроме того, в Корпусе утверждают, что США ранее атаковали пять иранских береговых постов.