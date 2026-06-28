Какой будет температура воды на пляжах 29 июня?

Обнародован прогноз погоды на пляжах Абшерона на 29 июня.

Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, завтра юго-западный ветер утром сменится умеренным северо-западным.

Температура морской воды на северных пляжах - в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя и Загульбе - составит 19-20 градуса тепла.

На южных пляжах - в Тюркане, Говсане, Сахиле и Шыхе - температура морской воды прогнозируется на уровне 21-22 градусов тепла.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az