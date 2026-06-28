Архитектура ненефтяного будущего: о стратегическом значении промзон Азербайджана

Автор: Габиль Аширов, Azernews

Глобальный экономический ландшафт переживает глубокую структурную трансформацию, вызванную двумя ключевыми императивами - устойчивостью и диверсификацией. Для ресурсозависимых экономик вызов уже не сводится только к управлению волатильностью цен на нефть. Он заключается в коренной перестройке механизмов национального роста. Современная экономическая стратегия Азербайджана в этом отношении представляет собой показательный пример: страна уверенно переходит от декларативной приверженности диверсификации к реальной, институционально закрепленной трансформации. На переднем крае этого перехода находится специализированная сеть промышленных зон страны. Это уже давно не просто площадки недвижимости или производственные кластеры. Эти зоны превратились в ключевые институциональные и структурные платформы, необходимые для достижения долгосрочных целей ненефтяного экспорта. Тем самым Азербайджан демонстрирует сложный переход от пассивной добычи ресурсов к активной промышленной координации.

Операционная логика этих промышленных центров основана на стратегической модели региональной специализации. Вместо общего, универсального подхода к индустриализации выбранная структура целенаправленно использует особенности экономического профиля, сырьевой базы и географических преимуществ разных регионов. Тяжелая и химическая промышленность закреплены в исторической промышленной инфраструктуре Сумгайыта, что позволяет модернизировать прежние возможности и переходить к сегментам с более высокой добавленной стоимостью. Одновременно специализированные направления, такие как фармацевтика, сосредоточены в Пираллахи, текстильная и хлопкоперерабатывающая промышленность развиваются в Мингячевире, а агропромышленное производство укрепляется в Нефтчале и Масаллы. Такая системная карта развития обеспечивает не локальный и несбалансированный рост, а органичное распределение промышленной активности с формированием самодостаточных региональных экономических экосистем, связанных с международными торговыми коридорами.

Устойчивость этой модели усиливается агрессивной и высококонкурентной фискальной архитектурой, нацеленной на снижение рисков для частного капитала. Комплексные десятилетние освобождения от налога на прибыль, имущество и землю, а также полная отмена НДС и таможенных пошлин на импортируемое техническое оборудование представляют собой мощный фискальный механизм. Практический эффект этих стимулов ясно отражается в финансовых показателях предприятий-резидентов: совокупная экономия инвестиций уже превысила полмиллиарда манатов. Снижая первоначальный порог капитальных затрат и ускоряя срок окупаемости инвестиций, государство фактически поддерживает стартовый этап высокотехнологичного производства. Такая адресная фискальная поддержка превращает промышленные зоны в привлекательные площадки как для внутреннего капитала, так и для прямых иностранных инвестиций, переводя теоретические сравнительные преимущества в реальные конкурентные позиции на рынке.

Макроэкономические дивиденды этой структуры уже проявляются в устойчивой многолетней динамике производства и экспорта, которая опережает общий экономический рост. Последние данные показывают, что общий объем продаж промышленных зон приблизился к отметке в четыре миллиарда манатов, причем более четверти этого объема направлено на международные рынки. Эту динамику подтверждает двузначный рост как совокупного производства, так и экспортного потенциала, что свидетельствует о структурной устойчивости, независимой от колебаний рынков ископаемого топлива. Даже на более коротких операционных отрезках, например в первые кварталы текущего финансового года, темп сохраняется: за сжатые сроки был произведен выпуск продукции почти на миллиард манатов. Эта продукция не ограничивается базовыми товарами. Она охватывает сложные металлургические, химические и машиностроительные изделия, которые успешно выходят более чем на семьдесят рынков Европы, Ближнего Востока и Содружества Независимых Государств.

В конечном счете более глубокое значение промышленных зон Азербайджана выходит далеко за рамки их текущих статистических показателей или площади производственных объектов. Они отражают фундаментальный сдвиг в том, как современное государство может стратегически вмешиваться в экономическое развитие и с нуля формировать конкурентную, основанную на знаниях и ориентированную на экспорт экономику.

Решая традиционные структурные проблемы - раздробленную логистику, высокую регуляторную нагрузку и чрезмерные затраты на создание инфраструктуры, - эти кластеры позволяют высокодоходным отраслям масштабироваться с беспрецедентной скоростью. На фоне постоянной перестройки глобальных цепочек поставок под влиянием геополитических и логистических факторов эти промышленные центры позиционируют страну не просто как пассивный транзитный коридор, а как динамичный производственный узел с высоким объемом выпуска. Продолжающаяся эволюция этих зон формирует четкую модель для ресурсно богатых стран, стремящихся успешно пройти сложный переход к постуглеводородному будущему.