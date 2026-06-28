В ЦАР объявили о вспышке холеры

Вспышка холеры зафиксирована в Центрально-Африканской Республике (ЦАР).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр здравоохранения республики Пьер Сомсе в своем выступлении по национальному телевидению.

По состоянию на 27 июня выявлено 197 случаев заболевания холерой, есть 24 летальных случая. По данным министерства, уровень смертности составил 12,2 процента. Всем заболевшим оказывается необходимая медицинская помощь, отметил Сомсе.

Эпицентр вспышки находится в юго-западной части страны, где расположены округи Бимбо и Мбаики. Первый случай заболевания зарегистрирован 14 июня.

Холера охватила 14 стран Африки, приводит свои данные Всемирная организация здравоохранения. Наиболее масштабная вспышка заболевания отмечается в Демократической Республике Конго (ДРК). Там с начала этого года зарегистрирована 21 тысяча заболевших, летальных исходов 726, подсчитал Европейский центр профилактики и контроля заболеваний. ДРК граничит с ЦАР.