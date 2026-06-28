В Израиле одобрили резолюцию о признании геноцида армян

Правительство Израиля единогласно поддержало проект о признании "геноцида армян".

Как передает Day.Az, об этом сообщил министр иностранных дел страны Гидеон Саар на своей странице в социальной сети X.

По словам главы израильского внешнеполитического ведомства, инициатором соответствующего проекта резолюции выступил он сам.

"Признание геноцида, совершенного против армянского народа в последние годы существования Османской империи, является как моральным, так и историческим долгом", - заявил Саар.

Теперь документ будет вынесен на рассмотрение пленарного заседания Кнессета, где депутаты проголосуют по вопросу его окончательного утверждения.