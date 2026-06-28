https://news.day.az/world/1844597.html В Израиле одобрили резолюцию о признании геноцида армян Правительство Израиля единогласно поддержало проект о признании "геноцида армян". Как передает Day.Az, об этом сообщил министр иностранных дел страны Гидеон Саар на своей странице в социальной сети X. По словам главы израильского внешнеполитического ведомства, инициатором соответствующего проекта резолюции выступил он сам.
В Израиле одобрили резолюцию о признании геноцида армян
Правительство Израиля единогласно поддержало проект о признании "геноцида армян".
Как передает Day.Az, об этом сообщил министр иностранных дел страны Гидеон Саар на своей странице в социальной сети X.
По словам главы израильского внешнеполитического ведомства, инициатором соответствующего проекта резолюции выступил он сам.
"Признание геноцида, совершенного против армянского народа в последние годы существования Османской империи, является как моральным, так и историческим долгом", - заявил Саар.
Теперь документ будет вынесен на рассмотрение пленарного заседания Кнессета, где депутаты проголосуют по вопросу его окончательного утверждения.
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