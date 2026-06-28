https://news.day.az/sport/1844598.html Азербайджан завоевал три медали на Открытом Кубке Европы по дзюдо Сборная Азербайджана по дзюдо завоевала три медали в первый день Открытого Кубка Европы в Праге. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в столице Чехии завершился первый соревновательный день Открытого Кубка Европы по дзюдо. Эльшан Асадов (до 66 кг), одержав победы во всех поединках, стал победителем турнира.
Азербайджан завоевал три медали на Открытом Кубке Европы по дзюдо
Сборная Азербайджана по дзюдо завоевала три медали в первый день Открытого Кубка Европы в Праге.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в столице Чехии завершился первый соревновательный день Открытого Кубка Европы по дзюдо.
Эльшан Асадов (до 66 кг), одержав победы во всех поединках, стал победителем турнира.
В этой же весовой категории Рашад Елкиев завоевал серебряную медаль. Камран Сулейманов (до 73 кг) завершил соревнования с бронзовой наградой.
С одной золотой, одной серебряной и одной бронзовой медалью сборная Азербайджана занимает второе место в общекомандном зачете среди представителей 38 стран.
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