Азербайджан завоевал три медали на Открытом Кубке Европы по дзюдо

Сборная Азербайджана по дзюдо завоевала три медали в первый день Открытого Кубка Европы в Праге.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в столице Чехии завершился первый соревновательный день Открытого Кубка Европы по дзюдо.

Эльшан Асадов (до 66 кг), одержав победы во всех поединках, стал победителем турнира.

В этой же весовой категории Рашад Елкиев завоевал серебряную медаль. Камран Сулейманов (до 73 кг) завершил соревнования с бронзовой наградой.

С одной золотой, одной серебряной и одной бронзовой медалью сборная Азербайджана занимает второе место в общекомандном зачете среди представителей 38 стран.