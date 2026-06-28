В США трое пожарных погибли при тушении огня

Три человека погибли во время тушения крупного лесного пожара на границе американских штатов Юта и Колорадо.

Как передает Day.Az, об этом сообщила местная пожарная служба в социальной сети X.

По данным ведомства, трагедия произошла 27 июня. Кроме того, еще двое пожарных получили травмы и были госпитализированы.

Как сообщает телеканал ABC News, площадь возгорания уже достигла 28 тысяч гектаров. Пожар пока не удалось локализовать.

В связи с ухудшением ситуации губернатор штата Колорадо Джаред Полис объявил режим чрезвычайной ситуации. Для жителей нескольких населенных пунктов округа Меса также выпущены предупреждения об эвакуации.