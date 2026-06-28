В Саудовской Аравии потерпел крушение вертолет государственной нефтяной компании Saudi Aramco. В результате авиакатастрофы погибли 14 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Саудовское агентство печати (SPA) со ссылкой на источник в Министерстве энергетики.

Трагедия произошла утром 28 июня в городе Рас-Таннура на востоке страны. По данным ведомства, на борту находились 14 граждан Саудовской Аравии, никто из них не выжил.

В настоящее время компетентные органы проводят расследование, чтобы установить причины крушения.

В Министерстве энергетики выразили глубокие соболезнования семьям и близким погибших.