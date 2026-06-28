https://news.day.az/world/1844607.html В Саудовской Аравии разбился вертолет, есть погибшие В Саудовской Аравии потерпел крушение вертолет государственной нефтяной компании Saudi Aramco. В результате авиакатастрофы погибли 14 человек. Как передает Day.Az, об этом сообщает Саудовское агентство печати (SPA) со ссылкой на источник в Министерстве энергетики. Трагедия произошла утром 28 июня в городе Рас-Таннура на востоке страны.
В Саудовской Аравии разбился вертолет, есть погибшие
В Саудовской Аравии потерпел крушение вертолет государственной нефтяной компании Saudi Aramco. В результате авиакатастрофы погибли 14 человек.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Саудовское агентство печати (SPA) со ссылкой на источник в Министерстве энергетики.
Трагедия произошла утром 28 июня в городе Рас-Таннура на востоке страны. По данным ведомства, на борту находились 14 граждан Саудовской Аравии, никто из них не выжил.
В настоящее время компетентные органы проводят расследование, чтобы установить причины крушения.
В Министерстве энергетики выразили глубокие соболезнования семьям и близким погибших.
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