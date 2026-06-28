"МЮ" и "ПСЖ" нацелились на Винисиуса

Будущее нападающего мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора остается предметом активного обсуждения на трансферном рынке.

Как передает Day.Az, по информации ElNacional.cat, интерес к бразильскому футболисту проявляют "Манчестер Юнайтед" и "ПСЖ".

Сообщается, что английский клуб готов предложить за форварда около 120 миллионов евро. В свою очередь парижский клуб намерен дождаться истечения контракта Винисиуса с "Реалом" и подписать его летом 2027 года в статусе свободного агента.

По данным источника, в мадридском клубе обеспокоены растущим интересом к одному из своих лидеров. Несмотря на близость к продлению соглашения, новый контракт с игроком пока не подписан.

Отмечается, что интерес европейских топ-клубов к Винисиусу усилился после его успешного выступления на чемпионате мира 2026 года.