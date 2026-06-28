В результате ДТП в Лерике пострадали 4 человека, в том числе один ребенок.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на трассе Лянкяран-Лерик автомобиль марки "Opel", за рулем которого находился житель Астаринского района Эльнур Ибрагим оглу Гурбанлы (1989 г.р.), потерял управление и упал с высоты в овраг. После этого машина остановилась, врезавшись в дерево.

В результате аварии пострадали находившиеся в автомобиле водитель и его супруга, Аида Мархамат гызы Гурбанлы (1995 г.р.), их 5-летний ребенок Н.Г., а также Ревана Баба гызы Алиева (1989 г.р.). Они были извлечены из автомобиля при помощи находившихся поблизости людей.

По предварительной версии, авария произошла из-за дождливой погоды.

По факту проводится расследование.