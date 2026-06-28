Стармер заинтересовался постом генсека НАТО

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, который в ближайшее время покинет свой пост, рассматривает возможность выдвинуть свою кандидатуру на должность генерального секретаря НАТО.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на газету The Observer.

По информации издания, британский политик может побороться за этот пост в 2028 году, когда истечет срок полномочий нынешнего генсека альянса Марка Рютте.

Как отмечает газета, реализация этих планов потребует от Стармера долгосрочной поддержки со стороны британского правительства. Его сторонники считают, что преимуществами политика являются высокий авторитет среди лидеров стран G7, а также тесные отношения с президентом Украины Володимиром Зеленским.

22 июня Стармер объявил о намерении уйти с постов премьер-министра и лидера правящей Лейбористской партии. Согласно утвержденному графику, прием заявок на участие в выборах нового лидера партии пройдет с 9 по 17 июля.

Победитель внутрипартийных выборов автоматически возглавит правительство и должен вступить в должность до возвращения парламента с летних каникул - не позднее 1 сентября.

На данный момент о намерении участвовать в выборах заявил только бывший мэр Большого Манчестера Энди Бернэм, который 18 июня был избран депутатом Палаты общин. Если других кандидатов от Лейбористской партии не появится, он может возглавить правительство уже до конца июля.