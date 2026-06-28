https://news.day.az/world/1844622.html Массовый забег лошадей в Китае - ВИДЕО В сети распространилось впечатляющее видео массового забега лошадей в китайском Синьцзяне. Ежегодно здесь проходит фестиваль "Небесных лошадей", посвященный многовековым традициям коневодства и знаменитой илийской породе. Главным событием праздника становится массовый забег табунов по бескрайним степям.
Массовый забег лошадей в Китае - ВИДЕО
В сети распространилось впечатляющее видео массового забега лошадей в китайском Синьцзяне.
Ежегодно здесь проходит фестиваль "Небесных лошадей", посвященный многовековым традициям коневодства и знаменитой илийской породе.
Главным событием праздника становится массовый забег табунов по бескрайним степям. Это зрелище, известное как "10 тысяч скачущих лошадей", собирает тысячи животных, одновременно выпущенных на пастбища, создавая по-настоящему завораживающие кадры.
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