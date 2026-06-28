Массовый забег лошадей в Китае

В сети распространилось впечатляющее видео массового забега лошадей в китайском Синьцзяне.

Ежегодно здесь проходит фестиваль "Небесных лошадей", посвященный многовековым традициям коневодства и знаменитой илийской породе.

Главным событием праздника становится массовый забег табунов по бескрайним степям. Это зрелище, известное как "10 тысяч скачущих лошадей", собирает тысячи животных, одновременно выпущенных на пастбища, создавая по-настоящему завораживающие кадры.

Day.Az представляет вашему вниманию это видео: