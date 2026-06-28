https://news.day.az/politics/1844626.html МИД Азербайджана выразил соболезнования Саудовской Аравии Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Саудовской Аравии в связи с авиакатастрофой, унесшей жизни 14 человек. Как сообщает Day.Az, об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана в социальной сети X. "Мы глубоко опечалены трагическим крушением вертолета в Рас-Таннуре, в результате которого погибли 14 человек.
МИД Азербайджана выразил соболезнования Саудовской Аравии
Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Саудовской Аравии в связи с авиакатастрофой, унесшей жизни 14 человек.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана в социальной сети X.
"Мы глубоко опечалены трагическим крушением вертолета в Рас-Таннуре, в результате которого погибли 14 человек. С глубокой скорбью выражаем соболезнования семьям погибших, а также правительству и народу Королевства Саудовская Аравия", - говорится в публикации.
Отметим, что сегодня в результате крушения вертолета, принадлежащего компании Saudi Aramco, в городе Рас-Таннура в Саудовской Аравии погибли не менее 14 человек.
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