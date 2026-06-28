В Турции произошло землетрясение

В районе Сындыргы турецкой провинции Балыкесир произошло землетрясение магнитудой 4,1.

Как передает Day.Az, информацию распространила обсерватория Кандилли.

По ее данным, очаг землетрясения залегал на глубине 11,33 километра.