https://news.day.az/world/1844610.html В Турции произошло землетрясение В районе Сындыргы турецкой провинции Балыкесир произошло землетрясение магнитудой 4,1. Как передает Day.Az, информацию распространила обсерватория Кандилли. По ее данным, очаг землетрясения залегал на глубине 11,33 километра.
В Турции произошло землетрясение
В районе Сындыргы турецкой провинции Балыкесир произошло землетрясение магнитудой 4,1.
Как передает Day.Az, информацию распространила обсерватория Кандилли.
По ее данным, очаг землетрясения залегал на глубине 11,33 километра.
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