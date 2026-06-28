В Швеции проверят уровень владения языком

Правительство Швеции инициировало расследование, которое должно оценить положение шведского языка в социально неблагополучных районах страны и предложить меры по его укреплению. Провести исследование поручено депутату Риксдага Маурисио Рохасу.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, по оценке правительства, каждый третий уроженец другой страны не владеет шведским языком на уровне, необходимом для полноценного участия в трудовой и общественной жизни. При этом большинство детей, изучающих шведский как второй язык, родились уже в Швеции.

Министр по вопросам интеграции Симона Мохамссон считает, что для успешной интеграции важно, чтобы шведским языком владели не только дети, но и их родители. "Моя цель - чтобы родители могли участвовать в школьных собраниях и читать своим детям "Пеппи Длинныйчулок", - отметила министр.

С. Мохамссон, также иммигрировавшая в Швецию, рассказывает о преимуществах того, что ее семья оказалась в среде, где все были этническими шведами. Но, по словам министра, проведение политики активного смешения населения не является решением проблемы.

В рамках расследования будет изучен уровень владения шведским языком среди взрослых жителей неблагополучных районов. Для этого планируется провести встречи с полицейскими, педагогами, сотрудниками медицинских учреждений, исследователями и представителями политических партий.

В правительстве подчеркивают, что знание шведского языка является одним из ключевых условий успешной интеграции в шведское общество.