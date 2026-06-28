На Солнце появилась крупная группа пятен

К Земле приближается крупнейшая за последние пять месяцев группа солнечных пятен.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.

Активная область №4478 появилась 23 июня и всего за три дня увеличилась до 825 миллионных долей полушария (м.д.п.), став второй по величине с начала года. Более крупной остается лишь область №4366, сформировавшаяся в феврале. Тогда ее размеры достигли 1100 м.д.п., а сама она стала источником пяти вспышек максимального класса X, включая рекордную X8.1.

Пока новая группа пятен не проявляет высокой активности. За последние трое суток ученые зарегистрировали 11 вспышек класса C. При этом большинство из них сопровождались выбросами плазмы в космическое пространство. По словам специалистов, эти выбросы пока не представляют опасности для Земли, поскольку активная область находится у края солнечного диска.

Согласно прогнозам исследователей, уже 1 июля группа пятен окажется в центральной части солнечного диска. Ученые отмечают, что дальнейшее развитие ситуации предсказать невозможно: область может как быстро утратить активность, так и перейти к более мощным вспышкам. Более точные выводы можно будет сделать в ближайшие дни.