В Берлине вывели водометы из-за жары

Полиция Берлина вывела на улицы два водомета, чтобы помочь жителям справиться с аномальной жарой.

Как передает Day.Az со ссылкой на Der Tagesspiegel, спецтехника распыляет воду, охлаждая воздух и создавая прохладу для горожан на фоне экстремально высоких температур.