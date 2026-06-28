https://news.day.az/world/1844585.html В Берлине вывели водометы из-за жары - ВИДЕО Полиция Берлина вывела на улицы два водомета, чтобы помочь жителям справиться с аномальной жарой. Как передает Day.Az со ссылкой на Der Tagesspiegel, спецтехника распыляет воду, охлаждая воздух и создавая прохладу для горожан на фоне экстремально высоких температур.
В Берлине вывели водометы из-за жары - ВИДЕО
Полиция Берлина вывела на улицы два водомета, чтобы помочь жителям справиться с аномальной жарой.
Как передает Day.Az со ссылкой на Der Tagesspiegel, спецтехника распыляет воду, охлаждая воздух и создавая прохладу для горожан на фоне экстремально высоких температур.
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