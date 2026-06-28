Пахлаву предложили включить в список ЮНЕСКО

Азербайджан и Турция совместно подали заявку на включение пахлавы в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Türkiye.

Как отмечает издание, инициатива призвана закрепить историческое и культурное наследие традиционного десерта, вокруг происхождения которого на протяжении многих лет ведутся споры.

Для этого Турция и Азербайджан подготовили совместное досье и направили в ЮНЕСКО официальную заявку под названиями baklava и pakhlava.

Окончательное решение по заявке будет принято на 21-й сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО, которая пройдет с 30 ноября по 5 декабря в китайском городе Сямынь.