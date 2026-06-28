США закрывают двери для просителей убежища

США фактически прекращают прием заявлений на предоставление политического убежища от иностранных граждан, находящихся за пределами страны.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил заместитель руководителя аппарата Белого дома Стивен Миллер после решения Верховного суда США, ужесточившего правила предоставления убежища.

Согласно постановлению суда, американские власти больше не обязаны рассматривать ходатайства иностранцев, прибывших к пунктам пропуска на границе с Мексикой, но еще не пересекших территорию США.

По словам Миллера, лицам, обращающимся за убежищем в подобных случаях, будут отказывать в рассмотрении заявлений и перенаправлять их в другие страны.

"Двери Америки полностью закрыты" для таких заявителей, подчеркнул представитель Белого дома.