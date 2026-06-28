Суперкомпьютер определил фаворита ЧМ‑2026 перед стартом плей‑офф

Суперкомпьютер статистической платформы Opta оценил шансы сборных‑участников чемпионата мира по футболу 2026 года на победу в турнире перед началом стадии плей‑офф.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, главным фаворитом турнира остается сборная Франции. Вероятность победы команды Дидье Дешама составляет 18,7%.

Французы на групповом этапе обыграли сборные Сенегала (3:1), Ирака (3:0) и Норвегии (4:1), заняли первое место в группе I и вышли в плей‑офф. В 1/16 финала "трехцветные" сыграют со сборной Швеции. Встреча пройдет 30 июня в Нью‑Джерси.

Действующий чемпион мира сборная Аргентины идет на второй строчке в рейтинге фаворитов. Шансы аргентинцев на победу в турнире оцениваются в 16,3%. Тройку лидеров замыкает сборная Испании (13,5%).

Также в топ‑10 вошли сборные Англии (9,7%), Бразилии (6,5%), Нидерландов (5,1%), Португалии (4,7%), Германии (4,4%), Колумбии (3,2%) и Норвегии (3%).