https://news.day.az/society/1844628.html На железнодорожном вокзале Евлаха загорелся вагон с серой - ФОТО На железнодорожном вокзале Евлаха произошел пожар в грузовом вагоне с серой. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, после поступления сообщения о возгорании оперативные меры приняли сотрудники пожарного поезда ЗАО "Азербайджанские железные дороги". Пожар был ликвидирован в короткие сроки, безопасность на месте происшествия обеспечена.
На железнодорожном вокзале Евлаха загорелся вагон с серой - ФОТО
На железнодорожном вокзале Евлаха произошел пожар в грузовом вагоне с серой.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, после поступления сообщения о возгорании оперативные меры приняли сотрудники пожарного поезда ЗАО "Азербайджанские железные дороги".
Пожар был ликвидирован в короткие сроки, безопасность на месте происшествия обеспечена.
По факту проводится расследование.
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