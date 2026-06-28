На железнодорожном вокзале Евлаха загорелся вагон с серой

На железнодорожном вокзале Евлаха произошел пожар в грузовом вагоне с серой.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, после поступления сообщения о возгорании оперативные меры приняли сотрудники пожарного поезда ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Пожар был ликвидирован в короткие сроки, безопасность на месте происшествия обеспечена.

По факту проводится расследование.