https://news.day.az/society/1844632.html Зеленский наградил главу азербайджанской диаспоры Президент Украины Володимир Зеленский подписал указ в связи с Днем Конституции. Как сообщает Day.Az, среди награжденных согласно указу есть и глава азербайджанской диаспоры, председатель Объединенной диаспоры азербайджанцев в Украине Хикмет Джавад. Он удостоен ордена "За заслуги" 3-й степени.
Зеленский наградил главу азербайджанской диаспоры
Президент Украины Володимир Зеленский подписал указ в связи с Днем Конституции.
Как сообщает Day.Az, среди награжденных согласно указу есть и глава азербайджанской диаспоры, председатель Объединенной диаспоры азербайджанцев в Украине Хикмет Джавад.
Он удостоен ордена "За заслуги" 3-й степени.
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