Зеленский наградил главу азербайджанской диаспоры

Президент Украины Володимир Зеленский подписал указ в связи с Днем Конституции.

Как сообщает Day.Az, среди награжденных согласно указу есть и глава азербайджанской диаспоры, председатель Объединенной диаспоры азербайджанцев в Украине Хикмет Джавад.

Он удостоен ордена "За заслуги" 3-й степени.