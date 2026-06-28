https://news.day.az/society/1844633.html В некоторых районах Баку временно не будет газа 29 июня в некоторых районах Баку будет временно приостановлена подача газа. Как сообщает Day.Az со ссылкой на производственное объединение "Азеригаз", в связи с подготовкой к осенне-зимнему сезону завтра с 10:00 и до завершения ремонтных работ будет временно прекращено газоснабжение ряда территорий.
В некоторых районах Баку временно не будет газа
29 июня в некоторых районах Баку будет временно приостановлена подача газа.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на производственное объединение "Азеригаз", в связи с подготовкой к осенне-зимнему сезону завтра с 10:00 и до завершения ремонтных работ будет временно прекращено газоснабжение ряда территорий.
Ограничения коснутся части проспекта Азадлыг, поселка Хутор, а также улиц А. Нахчывани и М. Давудоглу в Бинагадинском районе столицы.
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