В некоторых районах Баку временно не будет газа

29 июня в некоторых районах Баку будет временно приостановлена подача газа.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на производственное объединение "Азеригаз", в связи с подготовкой к осенне-зимнему сезону завтра с 10:00 и до завершения ремонтных работ будет временно прекращено газоснабжение ряда территорий.

Ограничения коснутся части проспекта Азадлыг, поселка Хутор, а также улиц А. Нахчывани и М. Давудоглу в Бинагадинском районе столицы.