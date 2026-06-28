Главный тренер этой сборной покинул свой пост

Главный тренер сборной Южной Кореи Хон Мен Бо покинул свой пост после неудачного выступления команды на чемпионате мира 2026 года.

Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Yonhap.

"Хочу извиниться перед нашими болельщиками, которые любят корейский футбол и поддерживают национальную команду. Мы не оправдали ожиданий наших фанатов, и вся ответственность за этот результат лежит на мне как на главном тренере", - заявил он.

На групповом этапе ЧМ-2026 сборная Южной Кореи заняла третье место в группе A, набрав три очка в трех матчах. Команда начала турнир с победы над Чехией (2:1), однако затем уступила Мексике и ЮАР с одинаковым счетом 0:1, не сумев выйти в плей-офф.