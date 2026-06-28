Средний коридор - это пространство торговли, энергетики и инноваций

Средний коридор уже перестал быть просто транспортным маршрутом. Сегодня это новое геоэкономическое пространство, объединяющее Европу, Южный Кавказ, Центральную Азию и Восток.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявила заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили, выступая на панельной дискуссии "Между центрами силы: уроки многовекторной дипломатии", состоявшейся в рамках Дубровникского форума в Хорватии.

Значительную часть своего выступления министр посвятила растущему стратегическому значению Среднего коридора. По ее словам, сегодня Средний коридор представляет собой пространство, где пересекаются торговля, энергетика, цифровая взаимосвязанность, инновации, а также общие идеи и интересы.