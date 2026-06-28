Спасительная стратегия Президента Ильхама Алиева в мире геополитической нестабильности

Автор: Акпер Гасанов

Ситуация на Ближнем Востоке и в прилегающем к нему регионе вновь стремительно ухудшается. Заявление Министерства иностранных дел Ирана о том, что удары США по территории исламской республики являются грубым нарушением Устава ООН и достигнутых ранее договоренностей, фактически фиксирует новый виток эскалации между двумя государствами. Хрупкое перемирие, на которое еще недавно возлагались осторожные надежды, оказалось под угрозой после обмена ударами в Персидском заливе.

Мы наблюдаем очередное разрушение иллюзий о возможности устойчивого мира в одном из самых взрывоопасных регионов мира. События последних дней наглядно демонстрируют, насколько быстро могут обнуляться дипломатические усилия и насколько уязвимы даже формально достигнутые договоренности. Это сигнал всему региону, включая Южный Кавказ: стабильность здесь остается условной и временной категорией.

На этом фоне особенно отчетливо проявляется значение взвешенной и дальновидной внешней политики. Азербайджан, находящийся в непосредственной близости от зоны напряженности, вновь оказался в сложнейшей геополитической конфигурации. С одной стороны - Иран, с другой - Россия, на юго-западе - Турция. Каждая из этих стран имеет собственные стратегические интересы, зачастую не совпадающие, а порой и противоречащие интересам Баку.

Именно в таких условиях становится очевидной роль той стратегии, которую на протяжении многих лет последовательно реализует Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Суть этой стратегии - в предельно прагматичном и гибком балансировании между центрами силы, в умении выстраивать отношения со всеми ключевыми игроками, не становясь при этом зависимым ни от одного из них.

Сегодня, когда в непосредственной близости от азербайджанских границ вновь разгорается конфликт, становится очевидным: выбранный курс оказался эффективным. Азербайджан не втянут в военное противостояние, сохраняет устойчивость и предсказуемость, что в нынешних условиях уже само по себе является серьезным достижением.

Важно понимать, что речь идет не просто о дипломатии в классическом смысле. Речь идет о сложнейшей системе стратегических решений, где каждая ошибка могла бы привести к крайне тяжелым последствиям. В регионе, где пересекаются интересы крупных держав с имперским историческим опытом, любая слабость или просчет могут быть использованы внешними игроками.

Россия, Иран и Турция - это не просто соседи Азербайджана. Это государства с мощным политическим, военным и историческим потенциалом, каждое из которых рассматривает регион через призму собственных интересов. В таких условиях отстаивание национальных интересов Азербайджана требует не только политической воли, но и высочайшего уровня стратегического мышления.

На этом фоне особое значение приобретает тот факт, что Азербайджан сумел восстановить свою территориальную целостность и суверенитет. Это достижение становится еще более значимым, если учитывать сложность международной обстановки и наличие сил, которые объективно не были заинтересованы в таком исходе событий.

При этом нельзя игнорировать и фактор армянского общества и диаспоры, где до сих пор сохраняются настроения, ориентированные на пересмотр итогов последних лет. Эти настроения, подкрепленные активной международной деятельностью, продолжают оказывать влияние на информационное и политическое пространство.

Тем не менее, несмотря на все внешние и внутренние вызовы, Азербайджан демонстрирует устойчивость и способность к развитию. В то время как в разных частях мира продолжают вспыхивать новые конфликты, на азербайджанской земле сохраняются мир и относительная стабильность.

Именно этот контраст сегодня становится особенно заметным. Регион вокруг Азербайджана вновь погружается в турбулентность: Ближний Восток переживает очередной кризис, глобальная система безопасности трещит по швам, международные институты демонстрируют ограниченную эффективность. И на этом фоне Азербайджан остается островом предсказуемости.

Это достижение особенно ценно на фоне большого числа доказательств того, насколько хрупким может быть мир и насколько важно иметь четкую, продуманную и независимую внешнеполитическую линию. Азербайджан сумел выстроить именно такую линию. И в этом - один из ключевых факторов того, что наша страна не только выстояла в сложнейших условиях последних лет, но и продолжает укреплять свои позиции в регионе, где стабильность становится все более редким и ценным ресурсом.