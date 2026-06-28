Названы крупнейшие покупатели нефти из Азербайджана - СПИСОК
В январе-мае этого года из Азербайджана в другие страны мира было экспортировано 8,828 миллиона тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 5,121 миллиарда долларов США.
Как передает Day.Az, об этом говорится в таможенной статистике внешней торговли Азербайджана, опубликованной Государственным таможенным комитетом.
По сравнению с аналогичным периодом 2025 года это на 522 миллиона долларов США или на 9,2% меньше в стоимостном выражении, при этом в натуральном выражении показатель уменьшился на 1,535 миллиона тонн или на 14,8%.
Топ-3 импортеров азербайджанской нефти в январе-мае этого года возглавляет Италия (5,339 миллиона тонн на сумму 3,021 миллиарда долларов), за ней следуют Румыния (461,3 тысячи тонн на сумму 247,8 миллиона долларов) и Чехия (433,1 тысячи тонн на сумму свыше 245,7 миллиона долларов).
В таблице указаны 10 крупнейших импортеров сырой нефти и нефтепродуктов из Азербайджана в январе-мае 2026 года:
|
Страна
|
Объем импорта
|
Стоимость импорта (в долларах США)
|
Италия
|
5 338 870,83
|
3 020 824 700
|
Румыния
|
461 317,25
|
247 844 980
|
Чехия
|
433 064,35
|
245 721 480
|
Португалия
|
395 031,62
|
221 958 010
|
Германия
|
360 299,00
|
210 855 820
|
Тунис
|
307 167,03
|
187 605 080
|
Греция
|
284 374,74
|
182 764 510
|
Болгария
|
277 990,61
|
182 322 500
|
Хорватия
|
276 342,95
|
162 720 430
|
Таиланд
|
137 360,18
|
103 328 320
|
Другие
|
556 733,81
|
355 432 330
Отметим, что нефть из Азербайджана транспортируется в соседние страны и на мировые рынки по трем трубопроводам: Баку-Новороссийск, Баку-Супса и Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД).
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