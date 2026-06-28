Названы крупнейшие покупатели нефти из Азербайджана

В январе-мае этого года из Азербайджана в другие страны мира было экспортировано 8,828 миллиона ​​тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 5,121 миллиарда долларов США.

Как передает Day.Az, об этом говорится в таможенной статистике внешней торговли Азербайджана, опубликованной Государственным таможенным комитетом.

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года это на 522 миллиона долларов США или на 9,2% меньше в стоимостном выражении, при этом в натуральном выражении показатель уменьшился на 1,535 миллиона тонн или на 14,8%.

Топ-3 импортеров азербайджанской нефти в январе-мае этого года возглавляет Италия (5,339 миллиона тонн на сумму 3,021 миллиарда долларов), за ней следуют Румыния (461,3 тысячи тонн на сумму 247,8 миллиона долларов) и Чехия (433,1 тысячи тонн на сумму свыше 245,7 миллиона долларов).

В таблице указаны 10 крупнейших импортеров сырой нефти и нефтепродуктов из Азербайджана в январе-мае 2026 года:

Страна Объем импорта Стоимость импорта (в долларах США) Италия 5 338 870,83 3 020 824 700 Румыния 461 317,25 247 844 980 Чехия 433 064,35 245 721 480 Португалия 395 031,62 221 958 010 Германия 360 299,00 210 855 820 Тунис 307 167,03 187 605 080 Греция 284 374,74 182 764 510 Болгария 277 990,61 182 322 500 Хорватия 276 342,95 162 720 430 Таиланд 137 360,18 103 328 320 Другие 556 733,81 355 432 330

Отметим, что нефть из Азербайджана транспортируется в соседние страны и на мировые рынки по трем трубопроводам: Баку-Новороссийск, Баку-Супса и Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД).