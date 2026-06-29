Турция увеличила импорт газа из Азербайджана

В январе-апреле текущего года из Азербайджана в Турцию было экспортировано 3,217 миллиарда кубометров природного газа (в газообразном состоянии) на сумму 823,2 миллиона долларов США.

Как передает Day.Az, об этом говорится в отчете "Внешнеторговые связи Азербайджана в январе-апреле 2026 года", опубликованном Государственным комитетом по статистике.

По данным ведомства, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель уменьшился в стоимостном выражении на 71,7 миллиона долларов, или на 8%, а по объему увеличился на 26 миллионов кубических метров, или на 0,8%.

В целом в январе-апреле 2026 года Азербайджан экспортировал в 8 стран 8,416 миллиарда кубометров природного газа (в газообразном состоянии) на сумму 2,536 миллиарда долларов США. Это на 53 миллиона долларов, или на 17,3% меньше в стоимостном выражении, и на 256 миллионов кубометров, или на 3,1% больше по объему по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, в январе-апреле 2026 года Азербайджан импортировал из 1 страны - Исламской Республики Иран - 168 миллионов кубометров природного газа (в газообразном состоянии) на сумму 11,307 миллиона долларов США. В январе-апреле прошлого года данные об экспорте природного газа из Ирана в Азербайджан не были опубликованы.

Напомним, что на полях 12-го заседания министров в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 4-го заседания министров в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике в Баку заместитель министра энергетики и природных ресурсов Турции Зафер Демирджан заявил в интервью Trend, что Азербайджан и Турция продолжают успешно развивать сотрудничество в энергетической сфере, реализуя ряд крупных региональных и международных проектов.

"Приоритетное внимание следует уделить сотрудничеству, в частности, в энергетическом секторе. Такие модели регионального сотрудничества можно считать успешным и образцовым опытом обеспечения энергетической безопасности стран. На сегодняшнем заседании представители многих стран обменяются мнениями о развитии взаимного сотрудничества и обсудят проекты, которые могут быть реализованы совместно", - отметил он.

З.Демирджан подчеркнул, что Турция намерена активно и эффективно участвовать в таких региональных проектах.

"Это участие не ограничится газовым сектором, Турция также будет играть важную роль в региональных проектах в области электроэнергетики в будущем. Азербайджан и Турция уже совместно разработали и успешно реализовали множество крупномасштабных проектов. Это сотрудничество продолжается и в настоящее время, и в будущем будут реализованы новые проекты. Имеющийся опыт и богатая база знаний создают серьезную основу для новых инициатив. Мы верим, что все региональные и международные проекты, в которых участвуют Азербайджан и Турция, будут успешными. Опыт, накопленный в сотрудничестве в газовой отрасли, может быть применен на новом этапе и в области возобновляемой энергетики", - сказал заместитель министра.