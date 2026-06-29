https://news.day.az/world/1844742.html В Венесуэле спасли собаку из-под завалов - ВИДЕО В Венесуэле после землетрясения спасатели извлекли из-под завалов собаку. Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил президент Сальвадора Найиб Букеле.
В Венесуэле спасли собаку из-под завалов - ВИДЕО
В Венесуэле после землетрясения спасатели извлекли из-под завалов собаку.
Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил президент Сальвадора Найиб Букеле.
Напомним, вечером 24 июня в Венесуэле произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 с интервалом менее одной минуты. Они стали одними из сильнейших в истории страны за последнее столетие.
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