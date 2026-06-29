В Венесуэле спасли собаку из-под завалов

В Венесуэле после землетрясения спасатели извлекли из-под завалов собаку.

Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил президент Сальвадора Найиб Букеле.

Напомним, вечером 24 июня в Венесуэле произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 с интервалом менее одной минуты. Они стали одними из сильнейших в истории страны за последнее столетие.