Июль в Азербайджане будет жарче нормы

В июле средняя месячная температура воздуха, как ожидается, будет в основном близка к климатической норме, а местами - немного выше. Месячное количество осадков, по прогнозам, будет в основном близко к климатической норме, на некоторых территориях - немного выше нормы.

Как передает Day.Az, в первый день месяца на территории страны будет наблюдаться дождливая погода. Местами осадки будут интенсивными, возможны грозы и град. В последующие два-три дня ожидается умеренная погода, в большинстве районов в течение дня преимущественно без осадков.

В Баку и на Абшеронском полуострове средняя месячная температура воздуха ожидается на уровне 25-28°C тепла, что близко к климатической норме и немного выше нее. Ночью температура составит 21-26°C, днем - 29-34°C, в отдельные дни второй и третьей декад - 36-40°C тепла. Месячное количество осадков, как ожидается, будет близко к климатической норме, местами - немного выше нормы (норма - 2-3 мм).

В городе Нахчыван, а также в Джульфинском, Ордубадском, Садаракском, Шахбузском и Шарурском районах средняя месячная температура воздуха ожидается на уровне 26-28°C тепла, что близко к климатической норме и немного выше нее. Ночью температура воздуха составит 20-25°C, днем - 30-35°C, в отдельные дни второй и третьей декад - 37-40°C тепла. Месячное количество осадков, как ожидается, будет близко к климатической норме (норма - 6-16 мм).

В Ханкенди, Шуше, Ходжалы, Ходжавендском, Агдамском, Геранбойском, Дашкесанском и Гедабекском районах средняя месячная температура воздуха составит 18-23°C тепла, что близко к климатической норме. Ночью температура воздуха будет 12-17°C, днем - 20-25°C, в отдельные дни - 30-35°C тепла. Месячное количество осадков, как ожидается, будет близко к климатической норме, местами - немного выше нормы (норма - 29-72 мм).

В Джебраильском, Кельбаджарском, Губадлинском, Лачинском и Зангиланском районах средняя месячная температура воздуха ожидается на уровне 19-23°C тепла, что близко к климатической норме. Ночью температура воздуха составит 12-17°C, днем - 20-25°C, в отдельные дни - 30-35°C тепла. Месячное количество осадков, как ожидается, будет близко к климатической норме (норма - 10-36 мм).

В Газахском, Гянджинском, Агстафинском, Шамкирском, Товузском, Тертерском и Физулинском районах средняя месячная температура воздуха ожидается на уровне 24-26°C, что близко к климатической норме. Ночью температура воздуха составит 18-23°C, днем - 30-35°C, в отдельные дни второй и третьей декад - 37-39°C тепла. Месячное количество осадков, как ожидается, будет близко к климатической норме, местами - немного выше нормы (норма - 10-32 мм).

В Балакенском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Огузском, Габалинском, Исмаиллинском, Агсуинском, Шамахинском, Сиязанском, Шабранском, Хызынском, Губинском, Хачмазском и Гусарском районах средняя месячная температура воздуха ожидается на уровне 21-24°C, что близко к климатической норме. Ночью температура воздуха составит 17-22°C, днем - 26-31°C, в отдельные дни второй и третьей декад - 34-38°C тепла. Месячное количество осадков, как ожидается, будет близко к климатической норме, местами - немного выше нормы (норма - 9-118 мм).

В Евлахском, Гейчайском, Агдашском, Кюрдамирском, Имишлинском, Агджабединском, Мингячевирском, Бейлаганском, Сабирабадском, Саатлинском, Ширванском, Гаджигабульском, Зардабском, Сальянском и Нефтчалинском районах средняя месячная температура воздуха ожидается на уровне 26-29°C тепла, что близко к климатической норме и немного выше нее. Ночью температура воздуха составит 20-25°C, днем - 30-35°C, в отдельные дни второй и третьей декад - 38-42°C тепла. Месячное количество осадков, как ожидается, будет близко к климатической норме, местами - немного выше нормы (норма - 3-22 мм).

В Масаллинском, Ярдымлинском, Лерикском, Лянкяранском, Билясуварском, Астаринском и Джалилабадском районах средняя месячная температура воздуха ожидается на уровне 25-27°C тепла, что близко к климатической норме и немного выше нее. Ночью температура воздуха составит 18-23°C, днем - 26-31°C, в отдельные дни - 33-37°C тепла. Месячное количество осадков, как ожидается, будет близко к климатической норме (норма - 7-33 мм).