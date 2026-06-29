HMD возродит Nokia Asha 305 в современном исполнении

Выпускающая мобильные устройства под брендом Nokia компания HMD готовит современную версию Nokia Asha 305. Об этом сообщает портал GizmoChina, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На скорый выход устройства указывает то, что на официальном сайте производителя в базе сертификации появилось устройство с обозначением HMD TA-1779, также указанное как Type HMD Asha 305.

Оригинальная Nokia Asha 305 была представлена в 2011 году. Модель работала на платформе Series 40 и позиционировалась как промежуточное решение между классическими кнопочными телефонами и смартфонами благодаря сенсорному экрану и базовым смарт-функциям.

Согласно данным сертификации, обновленная версия устройства получит поддержку сетей 4G LTE, что станет одним из главных отличий от оригинальной модели. Другие технические характеристики производитель пока не раскрывает.

По слухам, новинка может быть построена на платформе HMD Touch 4G, дебютировавшей в конце 2025 года. В таком случае телефон получит 3,2-дюймовый дисплей, процессор Unisoc T127, 64 МБ оперативной памяти, 128 МБ встроенной памяти с возможностью расширения, порт USB-C, съемный аккумулятор емкостью 1950 мАч и операционную систему Touch OS.