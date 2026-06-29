https://news.day.az/sport/1844666.html Назван лучший игрок матча между ЮАР и Канадой Лучшим игроком матча 1/16 финала чемпионата мира по футболу между сборными Южно-Африканской Республики и Канады признан полузащитник канадской команды Стивен Эуштакиу. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, футболист был удостоен этой награды после окончания встречи.
Назван лучший игрок матча между ЮАР и Канадой
Лучшим игроком матча 1/16 финала чемпионата мира по футболу между сборными Южно-Африканской Республики и Канады признан полузащитник канадской команды Стивен Эуштакиу.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, футболист был удостоен этой награды после окончания встречи.
Напомним, Эуштакиу забил единственный мяч на 90+2-й минуте, принеся сборной Канады победу со счетом 1:0 и путевку в 1/8 финала чемпионата мира
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