Назван лучший игрок матча между ЮАР и Канадой

Лучшим игроком матча 1/16 финала чемпионата мира по футболу между сборными Южно-Африканской Республики и Канады признан полузащитник канадской команды Стивен Эуштакиу.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, футболист был удостоен этой награды после окончания встречи.

Напомним, Эуштакиу забил единственный мяч на 90+2-й минуте, принеся сборной Канады победу со счетом 1:0 и путевку в 1/8 финала чемпионата мира