На Базардюзю спасли сорвавшегося со скалы альпиниста

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о том, что в Кубинском районе, в направлении вершины Базардюзю Большого Кавказа, альпинист сорвался со скалы, получил травмы и оказался в беспомощном и опасном для жизни положении.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС, сразу после получения информации к месту происшествия была направлена группа профессиональных альпинистов-спасателей Специальной службы спасения особого риска министерства.

При оценке обстановки на месте происшествия было установлено, что Алтай Джафаров (2000 года рождения) сорвался со скалы на высоте примерно 3500-3800 метров над уровнем моря в направлении вершины Базардюзю, получил травмы различной степени тяжести и находился в состоянии, угрожающем жизни.

Благодаря оперативным действиям группы альпинистов Специальной службы спасения особого риска пострадавшему была оказана первая помощь на месте. Затем его эвакуировали из труднодоступной горной местности и передали бригаде скорой медицинской помощи.