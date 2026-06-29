В Нахчыване произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, авария произошла на территории села Ярымджа Бабекского района. Столкнулись автомобиль ВАЗ-21015 с государственным регистрационным номером 67-BM-140 и автомобиль NAZ-Lifan с государственным регистрационным номером 75-AF-754.

В результате ДТП различные травмы получили Намиг Аббасов (2009 года рождения), Эльнур Гаджиев (2003 года рождения) и Амин Алекперов (2010 года рождения). Пострадавшие были госпитализированы в отделение скорой медицинской помощи Больницы Нахчыванской Автономной Республики.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. По факту ведется расследование.